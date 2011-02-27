Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:30
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Рекомендую mustbe добавить в табличку примечание напротив УБИБа: Выдача валюты с депо временно не осуществляется. Эта ситуация уже вторую неделю. Информация проверена 100%.
Не скажу, что нет проблем, у большинства все же они есть.
Но были и случаи выдачи:
viewtopic.php?p=5608510#p5608510
+
viewtopic.php?p=5610058#p5610058 viewtopic.php?p=5610093#p5610093
FinTech
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:40
FinTech написав:
Не скажу, что нет проблем, у большинства все же они есть.
Но были и случаи выдачи:
viewtopic.php?p=5608510#p5608510
+
viewtopic.php?p=5610058#p5610058
viewtopic.php?p=5610093#p5610093
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Investor_K
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:54
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: THB
В каком отделении? Какая при этом была задержка?
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nord
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:59
nord написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: THB
В каком отделении? Какая при этом была задержка?
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На Шевченко в Днепре мне не подтвердили, что их подкрепляют валютой день-в-день. Говорят, что ждут. Если уважаемый форумчанин
THB
получил сегодня валютный вклад на Шевченко, то он либо зашёл "с чёрного входа", либо дождался своей очереди. Ну либо были какие-то остатки... В любом случае, счастливчик.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:41
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
счастливчик
він голова відділення
daap
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:13
sens написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Рекомендую mustbe добавить в табличку примечание напротив УБИБа: Выдача валюты с депо временно не осуществляется. Эта ситуация уже вторую неделю. Информация проверена 100%.
Давайте ще додамо де у відділенні є туалет,клієнтам пропонують каву,є парковка,працюють у вихідні...
Нема нічого більш постійного за тимчасове...
sergey_sryvkin
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:16
mustbe написав:
Запилил новую табличку -
Клуб 100к
Интересная тема.
Обсуждаем
А чи нема у вас таблички зі ставками по грн депо?.. Який банк скільки дає макс.
sergey_sryvkin
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:20
sergey_sryvkin написав:
А чи нема у вас таблички зі ставками по грн депо?.. Який банк скільки дає макс.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ramzes4
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:39
nord написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: THB
В каком отделении? Какая при этом была задержка?
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На ветке банка см. Нет.не нач.отделения,но за комплимент спасибо.
THB
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