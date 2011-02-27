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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 08:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Альянс. Получил 20 банкнот синими, из оставшихся 4 купюры 1996 года кассир спокойно обменяла на 2006 после моей просьбы. Альянсу - респект, хотя я в любом случае в цветах не шибко разбираюсь, мне и зелёные норм. Менеджер отделения любезно предложила переразместиться, но на фоне последних новостей о проверках мелких банков, пока повременю. Понаблюдаю, чем закончатся текущие проблемы УБИБа. Всегда имел нехорошее предчувствие в отношении банков с неблагозвучными названиями... Помню, был ещё один такой, с нехорошим погонялом - Виебибанк (VAB). Как Радабанк сейчас, предлагал самые высокие ставки. Для держателей депо в банке закончилось всё медным тазом, когда доллар скакнул с 8 до 26. Чудом выпрыгнул с Виебибанка до ввода ВА, ежедневно забирая налик по крошкам из кассы отделения. Как на работу ходил.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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