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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 сер, 2023 08:36
Альянс. Получил 20 банкнот синими, из оставшихся 4 купюры 1996 года кассир спокойно обменяла на 2006 после моей просьбы. Альянсу - респект, хотя я в любом случае в цветах не шибко разбираюсь, мне и зелёные норм. Менеджер отделения любезно предложила переразместиться, но на фоне последних новостей о проверках мелких банков, пока повременю. Понаблюдаю, чем закончатся текущие проблемы УБИБа. Всегда имел нехорошее предчувствие в отношении банков с неблагозвучными названиями... Помню, был ещё один такой, с нехорошим погонялом - Виебибанк (VAB). Как Радабанк сейчас, предлагал самые высокие ставки. Для держателей депо в банке закончилось всё медным тазом, когда доллар скакнул с 8 до 26. Чудом выпрыгнул с Виебибанка до ввода ВА, ежедневно забирая налик по крошкам из кассы отделения. Как на работу ходил.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:28
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Альянс. Получил 20 банкнот синими, из оставшихся 4 купюры 1996 года кассир спокойно обменяла на 2006 после моей просьбы. Альянсу - респект, хотя я в любом случае в цветах не шибко разбираюсь, мне и зелёные норм. Менеджер отделения любезно предложила переразместиться, но на фоне последних новостей о проверках мелких банков, пока повременю. Понаблюдаю, чем закончатся текущие проблемы УБИБа. Всегда имел нехорошее предчувствие в отношении банков с неблагозвучными названиями... Помню, был ещё один такой, с нехорошим погонялом - Виебибанк (VAB). Как Радабанк сейчас, предлагал самые высокие ставки. Для держателей депо в банке закончилось всё медным тазом, когда доллар скакнул с 8 до 26. Чудом выпрыгнул с Виебибанка до ввода ВА, ежедневно забирая налик по крошкам из кассы отделения. Как на работу ходил.
В Україні легко нікому не було,рік тому вклади робили на 50к грн,так народу було мало,потім на 100к грн почали брати,у відділеннях де був був завжди аншлаг окрім ідея та Піреус,рвс
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sens
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Додано: Вів 15 сер, 2023 15:27
sens написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.
Так,нащо писати припущення?
О чём вы???
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 15 сер, 2023 15:42
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: sens написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.
Так,нащо писати припущення?
О чём вы???
Все добре, пишіть частіше свої вподобайки
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sens
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