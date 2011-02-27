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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:27

  sens написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.

Так,нащо писати припущення?


О чём вы???
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:42

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  sens написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.

Так,нащо писати припущення?


О чём вы???

Все добре, пишіть частіше свої вподобайки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:49

Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
8)
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:53

Якщо для УБІБ і Сенс, то вже можна)
Акорд, Альянс, Тас чекає десь на 37,9
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:59

Зателефонував у УБІБ, там повідомили, що конвертаційни депозити вже не роблять.
Snower
 
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  #<1 ... 896897898899
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