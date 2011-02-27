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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 сер, 2023 15:27
sens написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.
Так,нащо писати припущення?
О чём вы???
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 15 сер, 2023 15:42
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: sens написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.
Так,нащо писати припущення?
О чём вы???
Все добре, пишіть частіше свої вподобайки
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sens
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:49
Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
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deneg net
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:53
Якщо для Сенс, то вже можна)
Акорд, Альянс, Тас чекає десь на 37,9
Востаннє редагувалось Snower
в Сер 16 сер, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Snower
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:59
Зателефонував в УБІБ, там повідомили, що конвертаційни депозити вже не роблять. Ну і дійсно є проблеми з видачею валюти (типу чекають на надходження).
Mustbe, можна редагувати табличку.
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Snower
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:43
Snower написав:
Якщо для Сенс, то вже можна) Акорд, Альянс, Тас чекає десь на 37,9
В Сенсі 99 днів, + 5 днів на видачу. З такими термінами вони не кращі Акорду.
Востаннє редагувалось Economist
в Сер 16 сер, 2023 16:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:44
Snower написав:
онвертаційни депозити вже не роблять.
Не роблять зараз, чи в принципі закривають лавку?
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:47
deneg net написав:
Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
Сьогодні здав по 37,85 - Київ. Карусель заскріпіла)
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:47
Economist написав: Snower написав:
онвертаційни депозити вже не роблять.
Не роблять зараз, чи в принципі закривають лавку?
кто ж в таком признается? за такое сразу исключение из клуба и вышка
даже айбокс и СиЧ держались до последнего, после постанов под дверь ложились
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cohan
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:48
deneg net написав:
Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
с цифры смены курсов Пивлденного и Рады
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