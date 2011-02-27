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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 897898899900>
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:27

  sens написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.

Так,нащо писати припущення?


О чём вы???
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:42

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  sens написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.

Так,нащо писати припущення?


О чём вы???

Все добре, пишіть частіше свої вподобайки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:49

Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
8)
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:53

Якщо для Сенс, то вже можна)
Акорд, Альянс, Тас чекає десь на 37,9
Востаннє редагувалось Snower в Сер 16 сер, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:59

Зателефонував в УБІБ, там повідомили, що конвертаційни депозити вже не роблять. Ну і дійсно є проблеми з видачею валюти (типу чекають на надходження).
Mustbe, можна редагувати табличку.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:43

  Snower написав:Якщо для Сенс, то вже можна) Акорд, Альянс, Тас чекає десь на 37,9


В Сенсі 99 днів, + 5 днів на видачу. З такими термінами вони не кращі Акорду.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 16 сер, 2023 16:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:онвертаційни депозити вже не роблять.


Не роблять зараз, чи в принципі закривають лавку?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?


Сьогодні здав по 37,85 - Київ. Карусель заскріпіла)
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:47

  Economist написав:
  Snower написав:онвертаційни депозити вже не роблять.


Не роблять зараз, чи в принципі закривають лавку?


кто ж в таком признается? за такое сразу исключение из клуба и вышка
даже айбокс и СиЧ держались до последнего, после постанов под дверь ложились
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:48

  deneg net написав:Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
8)


с цифры смены курсов Пивлденного и Рады
cohan
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