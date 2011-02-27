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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:51

А подскажите рада онлайн конверты открывает?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:00

  Economist написав:
  deneg net написав:Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?


Сьогодні здав по 37,85 - Київ. Карусель заскріпіла)

37,75 стеля! Де ви 37,85 знайшли?
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:43

  SergIN написав:
  Economist написав:
  deneg net написав:Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?


Сьогодні здав по 37,85 - Київ. Карусель заскріпіла)

37,75 стеля! Де ви 37,85 знайшли?

було в таблицях на 16.08 16:38
1 37.85 10000 9.999 просп. Воздухофлотский 56А Прав. 08 93 308-82-23 OBMIN269
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  SergIN написав:37,75 стеля! Де ви 37,85 знайшли?


По 37,85 купували сині, зелень - по 37,8.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48

  Economist написав:
  Snower написав:Якщо для Сенс, то вже можна) Акорд, Альянс, Тас чекає десь на 37,9


В Сенсі 99 днів, + 5 днів на видачу. З такими термінами вони не кращі Акорду.


Поточна дохідність (по 37,75) навіть з урахуванням 99+5д сенсу 8,9%, а акорду 8,23%
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А з врахуванням -5коп на поверненні потертих білих?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:59

  Economist написав:
  Snower написав:онвертаційни депозити вже не роблять.


Не роблять зараз, чи в принципі закривають лавку?

Взагалі відмовилися від такого депозиту.
Snower
 
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