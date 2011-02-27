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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:51
А подскажите рада онлайн конверты открывает?
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Alexkievukraine
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:00
Economist написав: deneg net написав:
Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
Сьогодні здав по 37,85 - Київ. Карусель заскріпіла)
37,75 стеля! Де ви 37,85 знайшли?
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SergIN
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:43
SergIN написав: Economist написав: deneg net написав:
Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
Сьогодні здав по 37,85 - Київ. Карусель заскріпіла)
37,75 стеля! Де ви 37,85 знайшли?
було в таблицях на 16.08 16:38
1 37.85 10000 9.999 просп. Воздухофлотский 56А Прав. 08 93 308-82-23 OBMIN269
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alter
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48
SergIN написав:
37,75 стеля! Де ви 37,85 знайшли?
По 37,85 купували сині, зелень - по 37,8.
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Economist
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:48
Economist написав: Snower написав:
Якщо для Сенс, то вже можна) Акорд, Альянс, Тас чекає десь на 37,9
В Сенсі 99 днів, + 5 днів на видачу. З такими термінами вони не кращі Акорду.
Поточна дохідність (по 37,75) навіть з урахуванням 99+5д сенсу 8,9%, а акорду 8,23%
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alter
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:55
А з врахуванням -5коп на поверненні потертих білих?
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Amethyst
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:59
Economist написав: Snower написав:
онвертаційни депозити вже не роблять.
Не роблять зараз, чи в принципі закривають лавку?
Взагалі відмовилися від такого депозиту.
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Snower
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