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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:00
mephala написав:
главное помнить что через 3 месяца можно получить мотлохом...
Мотлох можно не брать, а банконоты 1996+ в нормальном качестве - тоже деньги. И лучше такие, чем инфляция будет от них откусывать стоимость.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:03
Сейчас народ начнёт сдавать синие. Можно спокойно купить новенькие с номером сундука, где хранили))
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Игорь Алексеевич
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