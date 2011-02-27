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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mephala написав:главное помнить что через 3 месяца можно получить мотлохом...


Мотлох можно не брать, а банконоты 1996+ в нормальном качестве - тоже деньги. И лучше такие, чем инфляция будет от них откусывать стоимость.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:03

Сейчас народ начнёт сдавать синие. Можно спокойно купить новенькие с номером сундука, где хранили))
Игорь Алексеевич
 
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