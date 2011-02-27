Мотлох можно не брать, а банконоты 1996+ в нормальном качестве - тоже деньги. И лучше такие, чем инфляция будет от них откусывать стоимость.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:03
Сейчас народ начнёт сдавать синие. Можно спокойно купить новенькие с номером сундука, где хранили))
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:08
deneg net Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
Мінімум з 38,5
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:15
Долар по 4 грн
Важливий момент - такий курс на прийом новеньких та гарненьких.
По іншим, які й видають зараз банки, курс менший.
Це варто враховувати в розрахунки
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