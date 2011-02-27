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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mephala написав:главное помнить что через 3 месяца можно получить мотлохом...


Мотлох можно не брать, а банконоты 1996+ в нормальном качестве - тоже деньги. И лучше такие, чем инфляция будет от них откусывать стоимость.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:03

Сейчас народ начнёт сдавать синие. Можно спокойно купить новенькие с номером сундука, где хранили))
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:04

Сейчас народ начнёт сдавать синие
"нє даждьотєсь!" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:08

deneg net Господа карусельщики, курс на приём добрался до 37,7
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
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Мінімум з 38,5 :) :!:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:15

Долар по 4 грн
Важливий момент - такий курс на прийом новеньких та гарненьких.
По іншим, які й видають зараз банки, курс менший.
Це варто враховувати в розрахунки ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:54

V2 Думаю що більше залежить від того чи запрацює ЗЕРНОВИЙ коридор!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:18

  Alexkievukraine написав:А подскажите рада онлайн конверты открывает?

да
есть же в таблице
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Запускаемся.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:35

  cohan написав:
  Alexkievukraine написав:А подскажите рада онлайн конверты открывает?

да
есть же в таблице

Запускаемся.

а как же , например, Рада гривнедепо_20,5%_на_3_месяца? :mrgreen:
без мотлоха :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:54

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  deneg net написав:С какой цифры будем включать рубильник карусели? 8)
с цифры смены курсов Пивлденного и Рады
Вы эта.. не спугните! :mrgreen: а то они вернут курсы взад
Пивденный уже, ждем Раду и включаем? 😀
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