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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:00
mephala написав:
главное помнить что через 3 месяца можно получить мотлохом...
Мотлох можно не брать, а банконоты 1996+ в нормальном качестве - тоже деньги. И лучше такие, чем инфляция будет от них откусывать стоимость.
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Economist
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:03
Сейчас народ начнёт сдавать синие. Можно спокойно купить новенькие с номером сундука, где хранили))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:04
Сейчас народ начнёт сдавать синие
"нє даждьотєсь!" ©
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flysoulfly
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:15
Долар по 4 грн
Важливий момент - такий курс на прийом новеньких та гарненьких.
По іншим, які й видають зараз банки, курс менший.
Це варто враховувати в розрахунки
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V2
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:54
V2 Думаю що більше залежить від того чи запрацює ЗЕРНОВИЙ коридор!
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Долар по 4 грн
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:18
Alexkievukraine написав:
А подскажите рада онлайн конверты открывает?
да
есть же в таблице
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cohan
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:29
Запускаемся.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:35
cohan написав: Alexkievukraine написав:
А подскажите рада онлайн конверты открывает?
да
есть же в таблице
Запускаемся.
а как же , например, Рада гривнедепо_20,5%_на_3_месяца?
без мотлоха
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flysoulfly
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:54
flysoulfly написав: cohan написав: deneg net написав:
С какой цифры будем включать рубильник карусели?
с цифры смены курсов Пивлденного и Рады
Вы эта.. не спугните!
а то они вернут курсы взад
Пивденный уже, ждем Раду и включаем? 😀
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FinTech
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