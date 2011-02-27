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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 899900901902
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  FinTech написав:Пивденный уже 37.50

Звезду словил наверное)
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:21

Долар по 4 грн Я вже помаленьку гривню, зароблену за пів року, конвертую. В карусель $ із запасів понесу по 38 за мотлох і 38,5 за сині...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:33

  Danik написав:
  FinTech написав:Пивденный уже 37.50

Звезду словил наверное)
Пивень - он птица,сцуко,пугливая :mrgreen:
спугнули :(
Второй раз попадаю в Пивне на день повышения курса :mrgreen: - прям какой-то анекдот.
Или ЗНАК :shock:
flysoulfly
 
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