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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 сер, 2023 14:19
FinTech написав:
Пивденный уже 37.50
Звезду словил наверное)
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Danik
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:21
Долар по 4 грн Я вже помаленьку гривню, зароблену за пів року, конвертую. В карусель $ із запасів понесу по 38 за мотлох і 38,5 за сині...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:33
Danik написав: FinTech написав:
Пивденный уже 37.50
Звезду словил наверное)
Пивень - он птица,сцуко,пугливая
спугнули
Второй раз попадаю в Пивне на день повышения курса
- прям какой-то анекдот.
Или ЗНАК
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flysoulfly
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:45
37,9 в Києві. Ще 60 копійок, і гривнедепо підуть в мінус.
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Economist
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:53
flysoulfly написав: Danik написав: FinTech написав:
Пивденный уже 37.50
Звезду словил наверное)
Пивень - он птица,сцуко,пугливая
спугнули
Второй раз попадаю в Пивне на день повышения курса
- прям какой-то анекдот.
Или ЗНАК
ах они негодяи
душат частное предпринимательство
или ЗНАЮТ
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cohan
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:56
FinTech написав: flysoulfly написав: cohan написав:
с цифры смены курсов Пивлденного и Рады
Вы эта.. не спугните!
а то они вернут курсы взад
Пивденный уже 37.50, ждем Раду и включаем? 😀
можно на половинку трогать уже, плавно так сказать
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cohan
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Додано: Чет 17 сер, 2023 16:58
Mustbe відкоригуйте будь ласка ставку по депо у МТБ у USD - наразі вони залучають конверти на 3 міс. під 1.9% річних (а не 1.1% як зазначено у таблиці)
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Alien
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