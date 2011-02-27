А что на 2700??
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:50
Додано: Чет 17 сер, 2023 19:56
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
в кращі часи я каруселив на 6-8 клубних внесків (по 2-3 в місяць). Тепер поки повертаюсь в карусель по 2 внески в місяць
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 17 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 сер, 2023 19:59
А что теряете??? Есть монеты, они всегда должны крутится. А просто дома лежать им нет смысла. Народ запугали синими, зелёными... Постоянно в стране пугалки.
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:03
Игорь Алексеевич Я вже казав: для мене психологічно значно простіше недоотримати прибуток ніж втратити свої накопичення.
Я чудово розумію, що недоотримав багато прибутку за пів року: долари лежали вдома, гривня лежала під 10-11% на вільних рахунках.
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