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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:50

  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:боюсь что нынешняя карусель будет билетом в один конец.
так не на всі ж кошти каруселити
А что на 2700?? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:А что на 2700??
в кращі часи я каруселив на 6-8 клубних внесків (по 2-3 в місяць). Тепер поки повертаюсь в карусель по 2 внески в місяць
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 17 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:59

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что на 2700??
в кращі часи я каруселив на 6-8 клубних внесків. Тепер поки думаю повертатись в карусель по 2 внески в місяць
А что теряете??? Есть монеты, они всегда должны крутится. А просто дома лежать им нет смысла. Народ запугали синими, зелёными... Постоянно в стране пугалки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:03

Игорь Алексеевич Я вже казав: для мене психологічно значно простіше недоотримати прибуток ніж втратити свої накопичення.
Я чудово розумію, що недоотримав багато прибутку за пів року: долари лежали вдома, гривня лежала під 10-11% на вільних рахунках.
Дюрі-бачі
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