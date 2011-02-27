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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 сер, 2023 19:50
Дюрі-бачі написав: mephala написав:
боюсь что нынешняя карусель будет билетом в один конец.
так не на всі ж кошти каруселити
А что на 2700??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:56
Игорь Алексеевич написав:
А что на 2700??
в кращі часи я каруселив на 6-8 клубних внесків (по 2-3 в місяць). Тепер поки повертаюсь в карусель по 2 внески в місяць
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 17 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:59
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
А что на 2700??
в кращі часи я каруселив на 6-8 клубних внесків. Тепер поки думаю повертатись в карусель по 2 внески в місяць
А что теряете??? Есть монеты, они всегда должны крутится. А просто дома лежать им нет смысла. Народ запугали синими, зелёными... Постоянно в стране пугалки.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:03
Игорь Алексеевич Я вже казав: для мене психологічно значно простіше недоотримати прибуток ніж втратити свої накопичення.
Я чудово розумію, що недоотримав багато прибутку за пів року: долари лежали вдома, гривня лежала під 10-11% на вільних рахунках.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:25
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич
Я вже казав: для мене психологічно значно простіше недоотримати прибуток ніж втратити свої накопичення.
Я чудово розумію, що недоотримав багато прибутку за пів року: долари лежали вдома, гривня лежала під 10-11% на вільних рахунках.
Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты. Пример - Днепр, не знаю нашли ли хозяина сумки с разбитого дома...
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:34
Игорь Алексеевич написав:
Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты.
да-да, вкладчики айбокса и конкорда не дадут соврать
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