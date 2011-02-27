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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:50

  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:боюсь что нынешняя карусель будет билетом в один конец.
так не на всі ж кошти каруселити
А что на 2700?? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:А что на 2700??
в кращі часи я каруселив на 6-8 клубних внесків (по 2-3 в місяць). Тепер поки повертаюсь в карусель по 2 внески в місяць
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 17 сер, 2023 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:59

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что на 2700??
в кращі часи я каруселив на 6-8 клубних внесків. Тепер поки думаю повертатись в карусель по 2 внески в місяць
А что теряете??? Есть монеты, они всегда должны крутится. А просто дома лежать им нет смысла. Народ запугали синими, зелёными... Постоянно в стране пугалки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:03

Игорь Алексеевич Я вже казав: для мене психологічно значно простіше недоотримати прибуток ніж втратити свої накопичення.
Я чудово розумію, що недоотримав багато прибутку за пів року: долари лежали вдома, гривня лежала під 10-11% на вільних рахунках.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:25

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Я вже казав: для мене психологічно значно простіше недоотримати прибуток ніж втратити свої накопичення.
Я чудово розумію, що недоотримав багато прибутку за пів року: долари лежали вдома, гривня лежала під 10-11% на вільних рахунках.

Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты. Пример - Днепр, не знаю нашли ли хозяина сумки с разбитого дома... :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:34

  Игорь Алексеевич написав:Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты.

да-да, вкладчики айбокса и конкорда не дадут соврать
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:49

умеренный оптимизм динамики роста курса

  Economist написав:37,9 в Києві. Ще 60 копійок, і гривнедепо підуть в мінус.


смотря какие грндепо и смотря где каруселить
Всё равно в Сенс более одного раза в месяц котлету не всунешь..
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:04

  maniachello написав:
  Игорь Алексеевич написав:Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты.

да-да, вкладчики айбокса и конкорда не дадут соврать

З Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)
Snower
 
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