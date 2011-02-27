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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:28
Snower написав: maniachello написав: Игорь Алексеевич написав:
Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты.
да-да, вкладчики айбокса и конкорда не дадут соврать
З Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)
то есть Вы 3 недели просто тупо не имели доступа к своим деньгам... не, ну надёжно... как любит Игорь Алексеевич...
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:37
Snower написав:
Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)
Ідеальний бізнес: купити $ по 37.**, три місяці потримати під 0.*%, почекати місяць і отримати по 36,56 в грн.
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