Snower написав:
З Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)
то есть Вы 3 недели просто тупо не имели доступа к своим деньгам... не, ну надёжно... как любит Игорь Алексеевич...
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:28
то есть Вы 3 недели просто тупо не имели доступа к своим деньгам... не, ну надёжно... как любит Игорь Алексеевич...
Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:37
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я перед цим на конвертах заробив 600 доларів. Так що бізнес норм, відповідно до ризиків.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:30
Не 37,а 36.89.не місяць, а три тижні. Вклади лежали один два міс, другий місяць, третій десь тиждень.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:31
Дюрі-бачі Доречно, сьогодні в ТАСі забрав звичайний 3-х місячний депо в доларі. Здивували, 2/3 синіми віддали!
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