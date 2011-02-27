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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:28

  Snower написав:
  maniachello написав:
  Игорь Алексеевич написав:Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты.

да-да, вкладчики айбокса и конкорда не дадут соврать

З Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)

то есть Вы 3 недели просто тупо не имели доступа к своим деньгам... не, ну надёжно... как любит Игорь Алексеевич...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)

Ідеальний бізнес: купити $ по 37.**, три місяці потримати під 0.*%, почекати місяць і отримати по 36,56 в грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я перед цим на конвертах заробив 600 доларів. Так що бізнес норм, відповідно до ризиків.
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  Snower написав:Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)

Ідеальний бізнес: купити $ по 37.**, три місяці потримати під 0.*%, почекати місяць і отримати по 36,56 в грн.

Не 37,а 36.89.не місяць, а три тижні. Вклади лежали один два міс, другий місяць, третій десь тиждень.
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:31

Дюрі-бачі Доречно, сьогодні в ТАСі забрав звичайний 3-х місячний депо в доларі. Здивували, 2/3 синіми віддали! :lol:
Долар по 4 грн
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