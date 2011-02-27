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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:28
Snower написав: maniachello написав: Игорь Алексеевич написав:
Наоборот сегодня в банках надёжней, чем дома. Пока летают ракеты, то лучше в банке, даже под мин. проценты.
да-да, вкладчики айбокса и конкорда не дадут соврать
З Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)
то есть Вы 3 недели просто тупо не имели доступа к своим деньгам... не, ну надёжно... как любит Игорь Алексеевич...
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:37
Snower написав:
Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)
Ідеальний бізнес: купити $ по 37.**, три місяці потримати під 0.*%, почекати місяць і отримати по 36,56 в грн.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:28
Я перед цим на конвертах заробив 600 доларів. Так що бізнес норм, відповідно до ризиків.
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Snower
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:30
Дюрі-бачі написав: Snower написав:
Айбоксом все було просто і швидко - через 3 тижні всі 3 вклади впали на картку Привату і одразу пішли у хід)
Ідеальний бізнес: купити $ по 37.**, три місяці потримати під 0.*%, почекати місяць і отримати по 36,56 в грн.
Не 37,а 36.89.не місяць, а три тижні. Вклади лежали один два міс, другий місяць, третій десь тиждень.
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Snower
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:31
Дюрі-бачі
В карусель $ із запасів понесу по 38 за мотлох і 38,5 за сині...
Доречно, сьогодні в ТАСі забрав звичайний 3-х місячний депо в доларі. Здивували, 2/3 синіми віддали!
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:42
а мне вот интересно, а в Альянсе, который уже отпели и прикопали матьорые финспецы чуть ли не год назад, - сейчас конверты открывают?
и хочется, и колется...
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flysoulfly
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:58
flysoulfly написав:
а мне вот интересно, а в Альянсе, который уже отпели и прикопали матьорые финспецы чуть ли не год назад, - сейчас конверты открывают?
и хочется, и колется...
Ви так дивно формулюєте питання, що не зрозуміло що саме хочете взнати:
- якщо ваше питання чи наразі відкриває Альянс конверти? то так - звісно, ще й на наступний місяць запрошують...
- якщо ж ваше питання про те чи відкривають наразі у Альянсі саме "фінспеци", що "відспівали та прикопали" - тут в мене відповіді немає бо не знаю про кого конкретно мова. Втім я тут конверти маю - якраз у понеділок забиратиму черговий.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:18
Alien написав: flysoulfly написав:
а мне вот интересно, а в Альянсе, который уже отпели и прикопали матьорые финспецы чуть ли не год назад, - ПРОФ.КАРУСЕЛЬЩИКИ
сейчас там конверты открывают?
и хочется, и колется...
Ви так дивно формулюєте питання, що не зрозуміло що саме хочете взнати
Втім я тут конверти маю - якраз у понеділок забиратиму черговий.
старі конверти - не рахуються
А як бачите перспективу відкриття там конверту в цьому місяці?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:36
flysoulfly написав: Alien написав: flysoulfly написав:
а мне вот интересно, а в Альянсе, который уже отпели и прикопали матьорые финспецы чуть ли не год назад, - ПРОФ.КАРУСЕЛЬЩИКИ
сейчас там конверты открывают?
и хочется, и колется...
Ви так дивно формулюєте питання, що не зрозуміло що саме хочете взнати
Втім я тут конверти маю - якраз у понеділок забиратиму черговий.
старі конверти - не рахуються
А як бачите перспективу відкриття там конверту в цьому місяці?
А чим конверти цього мiсяця відрізняються від скажімо липневих чи червневих. У мене є і ті, і ті. Ну і як заберу у понеділок травневий - буде ще й серпневий
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