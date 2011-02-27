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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 903904905906>
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  maniachello написав:то есть Вы 3 недели просто тупо не имели доступа к своим деньгам... не, ну надёжно... как любит Игорь Алексеевич...
Лучше 3 недели не иметь доступа и потом всё получить, чем иметь 0000 сбережений, если бахнет в дом или сундук унесёт течением...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:А чим конверти цього мiсяця відрізняються від скажімо липневих чи червневих

На початку року в мене були перестороги, що нам уріжуть допомогу і депозити прикриють. Але ЗВР і обіцянки допомоги на 2024 рік дають надію, що буде все ок.

  Игорь Алексеевич написав:Лучше 3 недели не иметь доступа и потом всё получить, чем иметь 0000 сбережений, если бахнет в дом или сундук унесёт течением...

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ. Краще часину мати із собою готівкою, а частину - на рахунку
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 18 сер, 2023 14:29, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:04

  Дюрі-бачі написав:На початку року в мене були перестороги, що нам уріжуть допомогу і депозити прикриють. Але ЗВР і обіцянки допомоги на 2024 рік дають надію, що все буде ок
так тоді ж не валюта, а гривня - фарева! ні?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:так тоді ж не валюта, а гривня - фарева! ні?
Если людям нужна получать не плохие проценты и не рассчитывать на покупку движ. или недвиж. имущества до весны сл. года, то сейчас как раз пришло время грн.дело. Если людям нужна будет валюта осенью или зимой, то тогда можно крутить карусель, но там будет мин. прибыль.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:16

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:так тоді ж не валюта, а гривня - фарева! ні?
Если людям нужна получать не плохие проценты и не рассчитывать на покупку движ. или недвиж. имущества до весны сл. года, то сейчас как раз пришло время грн.дело. Если людям нужна будет валюта осенью или зимой, то тогда можно крутить карусель, но там будет мин. прибыль.

у меня есть стойкое ощущение, что Вам доплачивают за загон оленей в гривнедепо :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  maniachello написав:у меня есть стойкое ощущение, что Вам доплачивают за загон оленей в гривнедепо
Всё правильно думаете))) Кто первый мне перекинет монеты...??? Готов дать номер карты))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Киев - 38! еще половинку просим!
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:31

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:так тоді ж не валюта, а гривня - фарева! ні?
Если людям нужна получать не плохие проценты и не рассчитывать на покупку движ. или недвиж. имущества до весны сл. года, то сейчас как раз пришло время грн.дело. Если людям нужна будет валюта осенью или зимой, то тогда можно крутить карусель, но там будет мин. прибыль.


Лексеич! Уже в который спрашиваю, что с Вашим калькулятором? Сэнс на конверте даёт сейчас мгновенную чистую доходность в 13% годовых (точный показатель зависит от вашего умения загнать доллары подороже). А что дают сейчас гривнедепо, на которые Вы постоянно всех агитируете? Чистых 16,5% годовых через 3 месяца. Вы всерьёз считаете, что в НАШИХ РЕАЛИЯХ разница в 3,5% говорит в пользу гривнедепо???
Если с Вашим калькулятором всё ок, то тогда что-то с Вашим чувством самосохранения...
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Лексеич! Уже в который спрашиваю, что с Вашим калькулятором? Сэнс на конверте даёт сейчас мгновенную чистую доходность в 13% годовых
Все почему то считают только проценты по делу. А тело, когда сдаёте в обменниках дороже а потом курс при возврате падает резко вниз. Или забыли курс зимой был 40,5 и весной откат 37,2
А в наших реалиях люди в карусель играли и летом ради 10 баксов..))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 сер, 2023 14:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:так тоді ж не валюта, а гривня - фарева! ні?
Я вважаю, що будуть короткочасні моменти, коли карусель чи туризм принесе значно більше прибутку, ніж гривнедепозит. Але враховуючи як я помилився в прогнозі курсу не слід розраховувати на мої прогнози.
Дюрі-бачі
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