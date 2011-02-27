Ми рахуємо весь наш капітал в $, а не в гривні. Якщо курс не сприятливий то здавати нічого не потрібно. В мене пачка синіх валяється вже пів року.
Не потрібно ж каруселити на всі гроші, щоб не вийшла ситуація, коли доводиться здавати $ на хліб.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ми рахуємо весь наш капітал в $, а не в гривні. Якщо курс не сприятливий то здавати нічого не потрібно. В мене пачка синіх валяється вже пів року.
Не потрібно ж каруселити на всі гроші, щоб не вийшла ситуація, коли доводиться здавати $ на хліб.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:51
Ну ви й наївний. Може вам клієнти-лохи й віддають синіми долярами якісь гривневі платежі(бо ліньки бігти в обмінку). Але це геть не розповсюджено усюди.
Наприклад я спостерігаю як в моєму Мухосранську міняли намагаються скупляти нові сині на п'ять копійок дорожче, а продавати на 20 коп від біло-зелених. ,,Накупляєте спокійно,,
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:11
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Переважна більшість українців отримує певний дохід в гривні чи квазігриві (коли ФОП мусить міняти зароблені $ і не може зняти в $) і збирає гроші на квартиру/машину/відпустку/лікування...
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:19
Economist
15:11 КУПЛЮ 10 000USD ПО 38.15
+380 (68) 080-xxxxХарків
Киевская, ГАИ, обменный пункт, можно частями, безопа
Харків рулить!
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:22
Квартира машина это покупка не в один мес. Значит чел. должен временно собирать и преумножать капитал. И все монеты должны постоянно крутится и приносить доход. И когда приходит время Ч для покупки, то меняет на те бумажки которые ему необходимы в данный период.
Я первый авто покупал из салона Мазду 626 в 94году в Питере за 17 штук баксов. Деньги на тот период были сумаш. Предположим я бы их держал в сундуке, то теперь я бы мог купить новую Мазду предпол. того же класса сейчас в салоне за 17 штук???
Я тогда менял дол. на рубли. Далее этот авто отвёз в салон в Днепр и мне перекинули на счёт грн - купоны и не плохо заработал. Опять менял на дол. и поехал за второй маздой в Питер и та же схема обмена. Поэтому мне сейчас легко работать со всеми валютами.... и не замарачиваться сбором какой то одной. Жизнь научила работать с любой бумажкой, главное с умом и вовремя её вкладывать в бизнес.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 сер, 2023 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:22
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:22
alex lem Наприклад я спостерігаю як в моєму Мухосранську міняли намагаються скупляти нові сині на п'ять копійок дорожче, а продавати на 20 коп від біло-зелених. ,,Накупляєте спокійно,,
«Накопичення в касах зношеної валюти, яку категорично відмовляється купувати споживач, призводить до зменшення обсягу оборотних активів фінансових компаній. Численні звернення фінансових компаній до банків щодо укладання договорів інкасо, на жаль, не призвели до позитивних результатів», — йдеться у прес-релізі.
Тепер задача — довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну.
А от і резюме, винуватці не обмінники а фіз особи!
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я в 94 ще в селі ходив в садочок (вишневий) гратись з іншими дітьми...
Раз бізнес не збанкрутував за стільки років - значить Ви талановитий бізнесмен. 90% ваших колег-бізнесменів вже все. Як і пересічні, з яких 90% зазвичай тільки втрачають зароблені кошти.
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