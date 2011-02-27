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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Все почему то считают только проценты по делу. А тело, когда сдаёте в обменниках дороже а потом курс при возврате падает резко вниз. Или забыли курс зимой был 40,5 и весной откат 37,2

Ми рахуємо весь наш капітал в $, а не в гривні. Якщо курс не сприятливий то здавати нічого не потрібно. В мене пачка синіх валяється вже пів року.
Не потрібно ж каруселити на всі гроші, щоб не вийшла ситуація, коли доводиться здавати $ на хліб.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:51

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас народ начнёт сдавать синие. Можно спокойно купить новенькие с номером сундука, где хранили))

Ну ви й наївний. Може вам клієнти-лохи й віддають синіми долярами якісь гривневі платежі(бо ліньки бігти в обмінку). Але це геть не розповсюджено усюди.
Наприклад я спостерігаю як в моєму Мухосранську міняли намагаються скупляти нові сині на п'ять копійок дорожче, а продавати на 20 коп від біло-зелених. ,,Накупляєте спокійно,, :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Есть разный контингент. Те кто сидит постоянно не выездной или не занимается бизнесом, то он собирает синие и далее с ними спит.

Переважна більшість українців отримує певний дохід в гривні чи квазігриві (коли ФОП мусить міняти зароблені $ і не може зняти в $) і збирає гроші на квартиру/машину/відпустку/лікування...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:15

Долар по 38 грн - це мабуть розминка перед осінню-зимою...
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:19

Economist
15:11 КУПЛЮ 10 000USD ПО 38.15
+380 (68) 080-xxxxХарків
Киевская, ГАИ, обменный пункт, можно частями, безопа

Харків рулить! :mrgreen:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:22

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Есть разный контингент. Те кто сидит постоянно не выездной или не занимается бизнесом, то он собирает синие и далее с ними спит.

Переважна більшість українців отримує певний дохід в гривні чи квазігриві (коли ФОП мусить міняти зароблені $ і не може зняти в $ тільки обміняти) і збирає гроші на квартиру/машину/відпустку...

Квартира машина это покупка не в один мес. Значит чел. должен временно собирать и преумножать капитал. И все монеты должны постоянно крутится и приносить доход. И когда приходит время Ч для покупки, то меняет на те бумажки которые ему необходимы в данный период.
Я первый авто покупал из салона Мазду 626 в 94году в Питере за 17 штук баксов. Деньги на тот период были сумаш. Предположим я бы их держал в сундуке, то теперь я бы мог купить новую Мазду предпол. того же класса сейчас в салоне за 17 штук???
Я тогда менял дол. на рубли. Далее этот авто отвёз в салон в Днепр и мне перекинули на счёт грн - купоны и не плохо заработал. Опять менял на дол. и поехал за второй маздой в Питер и та же схема обмена. Поэтому мне сейчас легко работать со всеми валютами.... и не замарачиваться сбором какой то одной. Жизнь научила работать с любой бумажкой, главное с умом и вовремя её вкладывать в бизнес.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 сер, 2023 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:22

  Долар по 4 грн написав:Киевская, ГАИ, обменный пункт, можно частями, безопа

без опа? :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:22

alex lem Наприклад я спостерігаю як в моєму Мухосранську міняли намагаються скупляти нові сині на п'ять копійок дорожче, а продавати на 20 коп від біло-зелених. ,,Накупляєте спокійно,, :)

:roll: 8) «Накопичення в касах зношеної валюти, яку категорично відмовляється купувати споживач, призводить до зменшення обсягу оборотних активів фінансових компаній. Численні звернення фінансових компаній до банків щодо укладання договорів інкасо, на жаль, не призвели до позитивних результатів», — йдеться у прес-релізі.
Тепер задача — довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну.
А от і резюме, винуватці не обмінники а фіз особи! :D
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Жизнь научила работать с любой бумажкой, главное с умом и вовремя её вкладывать в бизнес.
Я в 94 ще в селі ходив в садочок (вишневий) гратись з іншими дітьми...
Раз бізнес не збанкрутував за стільки років - значить Ви талановитий бізнесмен. 90% ваших колег-бізнесменів вже все. Як і пересічні, з яких 90% зазвичай тільки втрачають зароблені кошти.
Дюрі-бачі
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