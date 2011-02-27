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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:44

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеича на цитаты прям рвут...
В отделениях у стойки менеджеров наблюдаю сегодня одни и те же лица, с которыми сталкивался уже не один раз. В первой пятёрке банков из таблички прям очередь создают... Скоро будем здороваться и жать при встрече друг другу руку.
CARUSEL CLUB однако...


и только возврат разметает по четырем банкам :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:46

УБІБ вже все? Чи ще приймає останні конверти?
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