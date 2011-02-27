RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:44

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеича на цитаты прям рвут...
В отделениях у стойки менеджеров наблюдаю сегодня одни и те же лица, с которыми сталкивался уже не один раз. В первой пятёрке банков из таблички прям очередь создают... Скоро будем здороваться и жать при встрече друг другу руку.
CARUSEL CLUB однако...


и только возврат разметает по четырем банкам :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:46

УБІБ вже все? Чи ще приймає останні конверти?
Economist
 
Повідомлень: 155
З нами з: 04.11.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Подскажите, в Аккорде и Сенсе можно ли открыть депозит на выходных? Я к тому, что если сдать по 38 в субботу скажем, если в воскресенье, например, НБУ поменяет курс, и эти банки соответственно тоже, не попасть на деньги? Депо открывается датой выходных или с понедельника? Может ли быть изменен курс к понедельнику?
nitsikys
 
Повідомлень: 13
З нами з: 04.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:26

  Economist написав:УБІБ вже все? Чи ще приймає останні конверти?

Так он долла не отдаёт.
demichh
 
Повідомлень: 2957
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:52

  nitsikys написав:Подскажите, в Аккорде и Сенсе можно ли открыть депозит на выходных? Я к тому, что если сдать по 38 в субботу скажем, если в воскресенье, например, НБУ поменяет курс, и эти банки соответственно тоже, не попасть на деньги? Депо открывается датой выходных или с понедельника? Может ли быть изменен курс к понедельнику?

За Аккорд не скажу а от Сєня по чеснаку все проведе вихідними і ніяких змін у понеділок не буде
Alien
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В аккорде сказали, что валютообмен происходит в выходные, открытие депозита - в понедельник.
nitsikys
 
Повідомлень: 13
З нами з: 04.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 904905906907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 303, 304, 305
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3045 315177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 сер, 2023 18:35
Investor_K
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58864
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1896)
18.08.2023 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.