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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:44
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ляксеича
на цитаты прям рвут...
В отделениях у стойки менеджеров наблюдаю сегодня одни и те же лица, с которыми сталкивался уже не один раз. В первой пятёрке банков из таблички прям очередь создают... Скоро будем здороваться и жать при встрече друг другу руку.CARUSEL CLUB
однако...
и только возврат разметает по четырем банкам
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:46
УБІБ вже все? Чи ще приймає останні конверти?
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Economist
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:25
Подскажите, в Аккорде и Сенсе можно ли открыть депозит на выходных? Я к тому, что если сдать по 38 в субботу скажем, если в воскресенье, например, НБУ поменяет курс, и эти банки соответственно тоже, не попасть на деньги? Депо открывается датой выходных или с понедельника? Может ли быть изменен курс к понедельнику?
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nitsikys
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:26
Economist написав:
УБІБ вже все? Чи ще приймає останні конверти?
Так он долла не отдаёт.
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demichh
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1
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:52
nitsikys написав:
Подскажите, в Аккорде и Сенсе можно ли открыть депозит на выходных? Я к тому, что если сдать по 38 в субботу скажем, если в воскресенье, например, НБУ поменяет курс, и эти банки соответственно тоже, не попасть на деньги? Депо открывается датой выходных или с понедельника? Может ли быть изменен курс к понедельнику?
За Аккорд не скажу а от Сєня по чеснаку все проведе вихідними і ніяких змін у понеділок не буде
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:20
В аккорде сказали, что валютообмен происходит в выходные, открытие депозита - в понедельник.
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nitsikys
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:28
Игорь Алексеевич написав: maniachello написав:
у меня есть стойкое ощущение, что Вам доплачивают за загон оленей в гривнедепо
Всё правильно думаете))) Кто первый мне перекинет монеты...??? Готов дать номер карты))
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:16
mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700
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Danik
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:49
Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700
Кредо онлайн умеет? А то на сайте нет инфы вообще....
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:55
Alexkievukraine
Нет
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Danik
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