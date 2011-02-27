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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:11
Alexkievukraine написав: Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700
Кредо онлайн умеет? А то на сайте нет инфы вообще....
не умеет
он и днем умеет до 13, негласно до 16
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cohan
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