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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 905906907908
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:11

  Alexkievukraine написав:
  Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700



Кредо онлайн умеет? А то на сайте нет инфы вообще....


не умеет
он и днем умеет до 13, негласно до 16
cohan
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