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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:11
Alexkievukraine написав: Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700
Кредо онлайн умеет? А то на сайте нет инфы вообще....
не умеет
он и днем умеет до 13, негласно до 16
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cohan
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:13
Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700
Прописал для Кредо 36.98, для Рады 37.0370.
По Раде для максимума ($2700) нужно не 100к, а 99 999.90
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:28
cohan написав: Alexkievukraine написав: Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700
Кредо онлайн умеет? А то на сайте нет инфы вообще....
не умеет
он и днем умеет до 13, негласно до 16
или до 12?
...от же ж брехухи в отделении
Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо
курс вроде 36,98
вчера в 13ч. спросил: шото поменялось по условиям "конвердепо"?
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flysoulfly
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:11
дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь и юнексом для нового клиента.
что-то не могу найти на этой ветке
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citramon
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:28
citramon написав:
дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь и юнексом для нового клиента.
что-то не могу найти на этой ветке
Для юнекса нужно идти к ним, там все раскажут, откроют 2 текущих бесплатно и все...
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Alexkievukraine
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:43
тоже интересно
citramon написав:
дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь
и юнексом для нового клиента. что-то не могу найти на этой ветке
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flysoulfly
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Додано: Суб 19 сер, 2023 21:03
Alexkievukraine написав: citramon написав:
дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь и юнексом для нового клиента.
что-то не могу найти на этой ветке
Для юнекса нужно идти к ним, там все раскажут, откроют 2 текущих бесплатно и все...
Спасибо, схожу уточню
Но может уже кто-то имеет опыт по моим вопросам:
- текущий гривневый сепом с другого банка можно пополнить,нет комсы за вход ?
- валютную бесплатную карту можно сделать, чтобы депо на нее вернулся и потом бесплатно снять с нее в кассе ?
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citramon
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Додано: Суб 19 сер, 2023 21:17
flysoulfly написав:
тоже интересно
citramon написав:
дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь
и юнексом для нового клиента. что-то не могу найти на этой ветке
!
Ножками в банк если новый клиент. Если уже есть счета UAH/USD то гривну в кассу и открывать в приложении. (Кредиагриколь)
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Danik
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