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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 905906907908
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:11

  Alexkievukraine написав:
  Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700



Кредо онлайн умеет? А то на сайте нет инфы вообще....


не умеет
он и днем умеет до 13, негласно до 16
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:13

  Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700

Прописал для Кредо 36.98, для Рады 37.0370.
По Раде для максимума ($2700) нужно не 100к, а 99 999.90
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:28

  cohan написав:
  Alexkievukraine написав:
  Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо на 100300 теперь 2704, курс вроде 36,98
Рада на 100000 ровно 2700


Кредо онлайн умеет? А то на сайте нет инфы вообще....


не умеет
он и днем умеет до 13, негласно до 16
или до 12? :evil: ...от же ж брехухи в отделении
  Danik написав:mustbe
Можно подправить таблицу
Кредо
курс вроде 36,98
вчера в 13ч. спросил: шото поменялось по условиям "конвердепо"?
- "Ни-че-го!" :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:11

дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь и юнексом для нового клиента.
что-то не могу найти на этой ветке
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:28

  citramon написав:дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь и юнексом для нового клиента.
что-то не могу найти на этой ветке


Для юнекса нужно идти к ним, там все раскажут, откроют 2 текущих бесплатно и все...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:43

  citramon написав:дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь
и юнексом для нового клиента. что-то не могу найти на этой ветке
тоже интересно!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:03

  Alexkievukraine написав:
  citramon написав:дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь и юнексом для нового клиента.
что-то не могу найти на этой ветке


Для юнекса нужно идти к ним, там все раскажут, откроют 2 текущих бесплатно и все...

Спасибо, схожу уточню
Но может уже кто-то имеет опыт по моим вопросам:
- текущий гривневый сепом с другого банка можно пополнить,нет комсы за вход ?
- валютную бесплатную карту можно сделать, чтобы депо на нее вернулся и потом бесплатно снять с нее в кассе ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:17

  flysoulfly написав:
  citramon написав:дайте плиз ссылки, где расписан алгоритм действий с кредиагриколь
и юнексом для нового клиента. что-то не могу найти на этой ветке
тоже интересно!

Ножками в банк если новый клиент. Если уже есть счета UAH/USD то гривну в кассу и открывать в приложении. (Кредиагриколь)
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:54

  citramon написав: может уже кто-то имеет опыт по моим вопросам:
- текущий гривневый сепом с другого банка можно пополнить,нет комсы за вход ?
в Юнексе я так пополнял - комиссии не было.
flysoulfly
 
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