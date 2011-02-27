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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 906907908909
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:42

  Alexkievukraine написав:В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...

На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?
H225
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23.03.23
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  #<1 ... 906907908909
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