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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 сер, 2023 11:42
Alexkievukraine написав:
В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...
На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?
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H225
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:49
H225 написав: Alexkievukraine написав:
В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...
На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?
Ну у них только одна карта... Ну ошибся не максимум а смарт ... Сорри..
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Alexkievukraine
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