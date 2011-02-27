RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 906907908909
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:42

  Alexkievukraine написав:В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...

На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?
H225
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23.03.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:49

  H225 написав:
  Alexkievukraine написав:В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...

На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?


Ну у них только одна карта... Ну ошибся не максимум а смарт ... Сорри..
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 146
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
nathan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:08

  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?

Аналогічно.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9054
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:10

В ukrsib online курс обмена на депо 37,4 сейчас показывает
Наверное число 37,45 в таблице устарело
citramon
 
Повідомлень: 635
З нами з: 30.07.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 02:18

  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
Див. тут i тут.
Щоб не було списання коштiв з неактивного рахунку, можна робити таким чином. По безготiвцi - так.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
18
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 02:56

nathan
ще нюанс по термiну
автоматично пропонує максимум - на 98 днiв, при вiдкриттi необхiдно не забути вибрати дату закінчення депо мiнiмум - 93 днi.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
18
  #<1 ... 906907908909
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 306, 307, 308
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3077 320137
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 сер, 2023 21:51
cohan
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58871
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26933
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3109)
21.08.2023 02:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.