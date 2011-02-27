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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 сер, 2023 11:42
Alexkievukraine написав:
В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...
На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?
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H225
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:49
H225 написав: Alexkievukraine написав:
В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...
На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?
Ну у них только одна карта... Ну ошибся не максимум а смарт ... Сорри..
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Alexkievukraine
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Додано: Нед 20 сер, 2023 15:53
Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
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nathan
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:08
nathan написав:
Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
Аналогічно.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:10
В ukrsib online курс обмена на депо 37,4 сейчас показывает
Наверное число 37,45 в таблице устарело
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citramon
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Додано: Пон 21 сер, 2023 02:18
nathan написав:
Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
Див. тут
i тут
.
Щоб не було списання коштiв з неактивного рахунку, можна робити таким
чином. По безготiвцi - так
.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 02:56
nathan
ще нюанс
по термiну
автоматично пропонує максимум - на 98 днiв, при вiдкриттi необхiдно не забути вибрати дату закінчення депо мiнiмум - 93 днi.
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