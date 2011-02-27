RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 907908909910>
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:42

  Alexkievukraine написав:В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...

На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?
H225
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23.03.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:49

  H225 написав:
  Alexkievukraine написав:В юнексе есть карта максимум там нет комсы не за что... С нее и конверт можно открыть но все нужно открывать в отделении где вам удобно.. У них нет сквозного обслуживания ...

На сайте что-то такой не увидел. Есть ссылка?


Ну у них только одна карта... Ну ошибся не максимум а смарт ... Сорри..
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 146
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 15:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
nathan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:08

  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?

Аналогічно.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9054
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:10

В ukrsib online курс обмена на депо 37,4 сейчас показывает
Наверное число 37,45 в таблице устарело
citramon
 
Повідомлень: 635
З нами з: 30.07.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 02:18

  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
Див. тут i тут.
Щоб не було списання коштiв з неактивного рахунку, можна робити таким чином. По безготiвцi - так.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
19
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 02:56

nathan
ще нюанс по термiну
автоматично пропонує максимум - на 98 днiв, при вiдкриттi необхiдно не забути вибрати дату закінчення депо мiнiмум - 93 днi.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
19
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?


З мінусів - висока ймовірність отримати депозит назад по курсу НБУ) Але якщо ви справжній патріот і не боїтеся допомогти державі в цей скрутний момент, то мінусів для вас не буде)
Economist
 
Повідомлень: 156
З нами з: 04.11.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:35

  Investor_K написав:
  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?

Аналогічно.


так треба ставати вже давно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5940
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:51

  cohan написав:
  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?
так треба ставати вже давно
ставати... в чергу бажаючих

:evil: банк-улиткочерепаха
flysoulfly
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 907908909910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, V2 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 306, 307, 308
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3079 320520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 сер, 2023 11:49
Игорь Алексеевич
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58884
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.