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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:02

Рада - имел несколько каруселей. Отдавали всё чётко синими. Открывал дело в грн. весной на 3 мес. на сумму больше фонда. Отдали по окончанию без проблем.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:27

  Economist написав:
  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?


З мінусів - висока ймовірність отримати депозит назад по курсу НБУ) Але якщо ви справжній патріот і не боїтеся допомогти державі в цей скрутний момент, то мінусів для вас не буде)

Скажіть, а чому така підозра саме про цей банк?
nathan
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:02

  nathan написав:
  Economist написав:
  nathan написав:Підкажіть, будь ласка, конвертдепо у РадаБанку - плюси/мінуси/підводні каміння (ще не клієнт цього банку)?


З мінусів - висока ймовірність отримати депозит назад по курсу НБУ) Але якщо ви справжній патріот і не боїтеся допомогти державі в цей скрутний момент, то мінусів для вас не буде)

Скажіть, а чому така підозра саме про цей банк?

выборы в Раду :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:04

  cohan написав:
  nathan написав:
  Economist написав:З мінусів - висока ймовірність отримати депозит назад по курсу НБУ) Але якщо ви справжній патріот і не боїтеся допомогти державі в цей скрутний момент, то мінусів для вас не буде)

Скажіть, а чому така підозра саме про цей банк?

выборы в Раду :mrgreen:
Рада - спонсор Рады?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  nathan написав:Скажіть, а чому така підозра саме про цей банк?
на різних інформаційних помийках після того як НБУ "закрив" Конкорд стали з'являтись прогнози "хто наступний" - і серед 5-6 кандидатів згадувалась і Рада. Як на мій погляд це банальний "вкид лайна на вітровик" не вартий уваги. Втім хтось може й вірити усьому що пишуть в "тирнетах" ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:19

Danik А где таблицу можно глянуть? Хотя бы не обновленную...
innashtorm
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:28

  Игорь Алексеевич написав:Рада - имел несколько каруселей. Отдавали всё чётко синими. Открывал дело в грн. весной на 3 мес. на сумму больше фонда. Отдали по окончанию без проблем.

Немає терміну фонд під час військового стану,а є ліміти,які дорівнюють 100к грн. Читаю вас ,наче шоу Довгоносиків дежавю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:38

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Рада - имел несколько каруселей. Отдавали всё чётко синими. Открывал дело в грн. весной на 3 мес. на сумму больше фонда. Отдали по окончанию без проблем.

Немає терміну фонд під час військового стану,а є ліміти,які дорівнюють 100к грн. Читаю вас ,наче шоу Довгоносиків дежавю

Для людей с мозгами, то они понимают про фонд, сумму и когда он работает по ограничению.
Для бестолковых объясню более популярно - сумма фонда до войны...)))
Лимиты 100тыс.грн. ???? Какой бред... 100 тыс в мес. для карусели, Для депозитов в грн. там без ограничений или возможно до 5 лим.грн., надо почитать условия. Но думаю здесь на форуме мало у кого есть 5 лимонов грн. и он спрашивает советов по вложению этой суммы.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 21 сер, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:39

  innashtorm написав:Danik А где таблицу можно глянуть? Хотя бы не обновленную...


эту
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
или банков на выход? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:Ра

Рада, Мотор, Альянс про эти только и был разговор. А попали под раздачу Айбокс и Конкорд, про которые вообще мало кто писал.
Игорь Алексеевич
 
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