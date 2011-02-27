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nathan написав:Скажіть, а чому така підозра саме про цей банк?
на різних інформаційних помийках після того як НБУ "закрив" Конкорд стали з'являтись прогнози "хто наступний" - і серед 5-6 кандидатів згадувалась і Рада. Як на мій погляд це банальний "вкид лайна на вітровик" не вартий уваги. Втім хтось може й вірити усьому що пишуть в "тирнетах"
Игорь Алексеевич написав:Рада - имел несколько каруселей. Отдавали всё чётко синими. Открывал дело в грн. весной на 3 мес. на сумму больше фонда. Отдали по окончанию без проблем.
Немає терміну фонд під час військового стану,а є ліміти,які дорівнюють 100к грн. Читаю вас ,наче шоу Довгоносиків дежавю
Для людей с мозгами, то они понимают про фонд, сумму и когда он работает по ограничению. Для бестолковых объясню более популярно - сумма фонда до войны...))) Лимиты 100тыс.грн. ???? Какой бред... 100 тыс в мес. для карусели, Для депозитов в грн. там без ограничений или возможно до 5 лим.грн., надо почитать условия. Но думаю здесь на форуме мало у кого есть 5 лимонов грн. и он спрашивает советов по вложению этой суммы.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 21 сер, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.