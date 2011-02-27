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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 11:59
понятно же, именно таблицу банков на выход
Но не надо было отвечать - сто раз просили: пусть сначала научатся ссылку на историю обсуждения цитировать в вопросе, а не задавать хз о ком вопросы из ниоткуда в никуда! (Понабежали...)
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Додано: Пон 21 сер, 2023 12:44
Кредиагриколь вверх 37.50
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Danik
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Додано: Пон 21 сер, 2023 13:04
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Рада - имел несколько каруселей. Отдавали всё чётко синими. Открывал дело в грн. весной на 3 мес. на сумму больше фонда. Отдали по окончанию без проблем.
Немає терміну фонд під час військового стану,а є ліміти,які дорівнюють 100к грн. Читаю вас ,наче шоу Довгоносиків дежавю
Для людей с мозгами, то они понимают про фонд, сумму и когда он работает по ограничению.
Для бестолковых объясню более популярно - сумма фонда до войны...)))
Лимиты 100тыс.грн. ???? Какой бред... 100 тыс в мес. для карусели в одном банке. Для депозитов в грн. там без ограничений или возможно до 5 лим.грн., надо почитать условия, у каждого банка они разные. Но, думаю здесь на форуме мало у кого есть 5 лимонов грн. и он будет спрашивает у нас советов по вложению этой суммы.))
Сміливий. Але не про це. Гривня в банк ,але тема про валюту,тому не Фонд а виключно ліміт від НБУ,або вклад у валюті, враховуючи фінмонітор. Короче кажучи пишіть правильно .
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sens
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Додано: Пон 21 сер, 2023 13:19
Игорь Алексеевич
любая сумма принесенная в кассу или зашедшая на карту больше 400к требует подтверждения источника дохода, многие банки просто не дадут положить даже 401 за раз, а у 80% банков много вопросов когда сумма поступлений на счет превышают 400к в мес , так что 5 лямов на депо это надо закидывать или год или нести сущетсвенное подтверждение о продаже чего либо ( кстати , многие не примут эту бумажку о продаже дома или авто, если была проведена операция за кеш, что запрещается законом на суммах свыше 50к)
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nnallex
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Додано: Пон 21 сер, 2023 14:00
nnallex написав:Игорь Алексеевич
любая сумма принесенная в кассу или зашедшая на карту больше 400к требует подтверждения источника дохода, многие банки просто не дадут положить даже 401 за раз, а у 80% банков много вопросов когда сумма поступлений на счет превышают 400к в мес , так что 5 лямов на депо это надо закидывать или год или нести сущетсвенное подтверждение о продаже чего либо ( кстати , многие не примут эту бумажку о продаже дома или авто, если была проведена операция за кеш, что запрещается законом на суммах свыше 50к)
Підказка. Можна вносити на рахунок по довіреності з декількох рахунків на один. Писати тут те що допомагає робітник банку не можу,щоб внести 400000 грн на рахунок без допомоги треба мати твердий аргумент-це може бути ОК-7 в дії, якщо у вас за два роки є нарахування приблизно 5,5 млн,то 5 млн зможете внести.
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sens
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Додано: Пон 21 сер, 2023 14:16
Danik написав:
Кредиагриколь вверх 37.50
да бляха!
я тоже заметил, но думал, мне по жаре показалось, что до этого курс там гораздо приятнее был (неужели с КредиДнепром спутал, подумал)
Тоже спугнули...
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:30
Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.
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Economist
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:48
Economist написав:
Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.
у відділеннях де був малий попит,не в Києві,немає жодних підтверджень що не виплачують і навпаки у Києві немає замовлення готівкової валюти
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sens
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Додано: Пон 21 сер, 2023 17:06
Economist написав:
Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.
Осоюисто я плакати не буду якщо що
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Investor_K
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