Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:22
Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:27
Ну ми розуміємо що недотримання прибутку з 2700х3 і по курсу НБУ[/quote]
Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.[/quote]
То я з вас кепкую,а іншим на прикладі показую як заробити на каруселі побільше і обирати банк з найменшою комісією
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:33
Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.[/quote]
То я з вас кепкую,а іншим на прикладі показую як заробити на каруселі побільше і обирати банк з найменшою комісією[/quote]
Кепкуйте над своїми очима. Це більш витончено.
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:53
Осоюисто я плакати не буду якщо що[/quote]
Ну ми розуміємо що недотримання прибутку з 2700х3 і по курсу НБУ[/quote]
Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.[/quote]
То я з вас кепкую,а іншим на прикладі показую як заробити на каруселі побільше і обирати банк з найменшою комісією[/quote]
Кепкуйте над своїми очима. Це більш витончено.[/quote]
Ваш режим т-9 унеможливлює розуміння ваших постів
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