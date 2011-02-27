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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:22

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Economist написав:Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.

Осоюисто я плакати не буду якщо що

Ну ми розуміємо що недотримання прибутку з 2700х3 і по курсу НБУ

Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:27

  Investor_K написав:
  Economist написав:Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.

Осоюисто я плакати не буду якщо що

Ну ми розуміємо що недотримання прибутку з 2700х3 і по курсу НБУ[/quote]
Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.[/quote]
То я з вас кепкую,а іншим на прикладі показую як заробити на каруселі побільше і обирати банк з найменшою комісією
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:33

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Economist написав:Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.

Осоюисто я плакати не буду якщо що

Ну ми розуміємо що недотримання прибутку з 2700х3 і по курсу НБУ

Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.[/quote]
То я з вас кепкую,а іншим на прикладі показую як заробити на каруселі побільше і обирати банк з найменшою комісією[/quote]
Кепкуйте над своїми очима. Це більш витончено.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:53

  Investor_K[quote="5612601:Economist написав:Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.

Осоюисто я плакати не буду якщо що[/quote]
Ну ми розуміємо що недотримання прибутку з 2700х3 і по курсу НБУ[/quote]
Неправильно. Просто я не є їхнім клієнтом - це правильна відповідь.[/quote]
То я з вас кепкую,а іншим на прикладі показую як заробити на каруселі побільше і обирати банк з найменшою комісією[/quote]
Кепкуйте над своїми очима. Це більш витончено.[/quote]
Ваш режим т-9 унеможливлює розуміння ваших постів
sens
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