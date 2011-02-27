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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 22:49
Economist написав:
Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.
И гривной сразу не дают, нужно писать на одобрение руководства (киев).
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Додано: Пон 21 сер, 2023 22:51
demichh написав: Economist написав:
Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.
И гривной сразу не дают, нужно писать на одобрение руководства (киев).
Мудрого руководства
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