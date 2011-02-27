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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:36

ТАС, Ізі та Спорт - це одне й те саме?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:49

  Economist написав:Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.

И гривной сразу не дают, нужно писать на одобрение руководства (киев).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:51

  demichh написав:
  Economist написав:Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.

И гривной сразу не дают, нужно писать на одобрение руководства (киев).

Мудрого руководства
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 23:33

  sergey_sryvkin написав:ТАС, Ізі та Спорт - це одне й те саме?

Всі на балансі ТАСу, тому раз на місяць в одному з них
Востаннє редагувалось lara_08 в Вів 22 сер, 2023 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 23:46

В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 23:50

  Сергей Пр написав:В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
Мало кто из банков выживал, а можно сказать вообще не выживал, когда начинались заморочки с выдачей...
Игорь Алексеевич
 
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