Сергей Пр написав:

доллары есть, правда такие, что все от них отказываются.

В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте,Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.