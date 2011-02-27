|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 22:36
ТАС, Ізі та Спорт - це одне й те саме?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1614
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 сер, 2023 22:49
Economist написав:
Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.
И гривной сразу не дают, нужно писать на одобрение руководства (киев).
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2958
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 сер, 2023 22:51
demichh написав: Economist написав:
Похоже УБИБ все. С валютой проблему не решили, закрывают отделения. Надо забирать гривной пока дают, и перекладывать в другие банки.
И гривной сразу не дают, нужно писать на одобрение руководства (киев).
Мудрого руководства
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9059
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 23:33
sergey_sryvkin написав:
ТАС, Ізі та Спорт - це одне й те саме?
Всі на балансі ТАСу, тому раз на місяць в одному з них
Востаннє редагувалось lara_08
в Вів 22 сер, 2023 00:30, всього редагувалось 1 раз.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 797
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 23:46
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
-
Сергей Пр
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 09.02.23
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 23:50
Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
Мало кто из банков выживал, а можно сказать вообще не выживал, когда начинались заморочки с выдачей...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7002
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 сер, 2023 07:56
Игорь Алексеевич еще нужно ждать последнюю стадию - бесплатно СЕПить на весь мир. Тогда уж точно - приговор и исполнение приговора.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6051
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:28
Игорь Алексеевич написав: Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются.
Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
Мало кто из банков выживал, а можно сказать вообще не выживал, когда начинались заморочки с выдачей...
Какая трогательная забота. Предупреждают, чтоб клиент даром не перся по жаре в отделение.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 294
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:35
nord написав:
Какая трогательная забота. Предупреждают, чтоб клиент даром не перся по жаре в отделение.
и не выносил доллары за пределы банка... а лучше сразу поменял на гривню и закинул на гривнедепо, как завещал Игорь Алексеевич
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3100
|323217
|
|
|77
|58894
|
|
|5
|26935
|
|