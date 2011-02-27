Ну як люди відказуються від 96-99 років папірців, то в такій ситуації можливо й забрати. А як в пятнах з ,,трупів,, та помальовані штампами, то хто зна...
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Додано: Вів 22 сер, 2023 09:48
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:50
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Игорь Алексеевич Вам правильно говорит. Всё равно получите в грн, только через мес и более, но уже через ФГ. Кто послушал вчера, то тот не теряет время и уже зарабатывает.
Хорошо, что у меня нет вкладов и карусели в этом банке, как и ранее в Айбоксе и Конкорде. А то многие теряли голову весной от карусели по 37.00, что бы с пайка заработать 20 баксов. Получается сейчас встряли и уходят в минус, те кто вложился 3 мес назад. А в мае можно было на грн. дело положить под 20%. как говорил Иг.Ал. И как раз бы успели снять, заработать и поменять ещё когда курс был 37,7. Но, или хотя бы не уйти в минус сейчас и без геморроя уже дальше получали бы проценты с нового грн. дело или карусели.
теперь многие майские супер знатоки карусели стоят под отделением банка и ждут новостей..., заодно там расскажут как встрять дальше..., когда получат.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 22 сер, 2023 10:16, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:55
Уверен там и таких нет. С пятнами, грязными, помятыми и т.д. можно поехать за границу, поменять там и отдохнуть всей семьей. Хоть повод будет расслабится, а не набивать сундук и дрожать потом над ним..))
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:23
халявный курс всегда самый сладкий, это премия за выход. Можно поискать цитаты тех кто тут нахваливал убиб. Подсказываю банк покупает нал в валюте у других банков, естественно убитый мотлох дешевле всего идет
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:26
Уверен там и таких нет. С пятнами, грязными, помятыми и т.д. можно поехать за границу, поменять там и отдохнуть всей семьей. Хоть повод будет расслабится, а не набивать сундук и дрожать потом над ним..))[/quote]
Взагалі в Україні війна. Тільки дуже заможні їздять по декілька разів на рік з правильно оформленим дозвілом за кордон. Більшість обирає пересидіти та поробити, можна неофіційно. Є передумови що буде ще довго погано,а потім ще гірше. Хто обрав шлях виїхати за кордон,вже зараз не шкодують - сплять спокійно, немає тривог, немає довготривалої невизначеності і можна так само працювати але немати дві - три квартири і жити з оренди,мати 30 років неофіційного прибутку і жити з власних заощаджень,чи вночі експериментувати з криптою
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:27
Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:42
Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:50
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Касир "сині" здав в обмінку, в клієнту 1996
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 22 сер, 2023 11:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Подскажите, а в спортбанке онлайн можно открыть? Как называется депозит, куда клацать?
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