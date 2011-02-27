Додано: Вів 22 сер, 2023 09:50

maniachello написав: и не выносил доллары за пределы банка... а лучше сразу поменял на гривню и закинул на гривнедепо, как завещал Игорь Алексеевич и не выносил доллары за пределы банка... а лучше сразу поменял на гривню и закинул на гривнедепо, как завещал Игорь Алексеевич

Игорь Алексеевич Вам правильно говорит. Всё равно получите в грн, только через мес и более, но уже через ФГ. Кто послушал вчера, то тот не теряет время и уже зарабатывает.Хорошо, что у меня нет вкладов и карусели в этом банке, как и ранее в Айбоксе и Конкорде. А то многие теряли голову весной от карусели по 37.00, что бы с пайка заработать 20 баксов. Получается сейчас встряли и уходят в минус, те кто вложился 3 мес назад. А в мае можно было на грн. дело положить под 20%. как говорил Иг.Ал. И как раз бы успели снять, заработать и поменять ещё когда курс был 37,7. Но, или хотя бы не уйти в минус сейчас и без геморроя уже дальше получали бы проценты с нового грн. дело или карусели.теперь многие майские супер знатоки карусели стоят под отделением банка и ждут новостей..., заодно там расскажут как встрять дальше..., когда получат.