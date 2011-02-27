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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:48
Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются.
Ну як люди відказуються від 96-99 років папірців, то в такій ситуації можливо й забрати. А як в пятнах з ,,трупів,, та помальовані штампами, то хто зна...
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alex lem
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Додано: Вів 22 сер, 2023 09:50
maniachello написав:
и не выносил доллары за пределы банка... а лучше сразу поменял на гривню и закинул на гривнедепо, как завещал Игорь Алексеевич
Игорь Алексеевич Вам правильно говорит. Всё равно получите в грн, только через мес и более, но уже через ФГ. Кто послушал вчера, то тот не теряет время и уже зарабатывает.
Хорошо, что у меня нет вкладов и карусели в этом банке, как и ранее в Айбоксе и Конкорде. А то многие теряли голову весной от карусели по 37.00, что бы с пайка заработать 20 баксов. Получается сейчас встряли и уходят в минус, те кто вложился 3 мес назад. А в мае можно было на грн. дело положить под 20%. как говорил Иг.Ал. И как раз бы успели снять, заработать и поменять ещё когда курс был 37,7. Но, или хотя бы не уйти в минус сейчас и без геморроя уже дальше получали бы проценты с нового грн. дело или карусели.
теперь многие майские супер знатоки карусели стоят под отделением банка и ждут новостей..., заодно там расскажут как встрять дальше..., когда получат.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 22 сер, 2023 10:16, всього редагувалось 6 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 22 сер, 2023 09:55
alex lem написав: Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются.
Ну як люди відказуються від 96-99 років папірців, то в такій ситуації можливо й забрати. А як в пятнах з ,,трупів,, та помальовані штампами, то хто зна...
Уверен там и таких нет. С пятнами, грязными, помятыми и т.д. можно поехать за границу, поменять там и отдохнуть всей семьей. Хоть повод будет расслабится, а не набивать сундук и дрожать потом над ним..))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:23
Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
халявный курс всегда самый сладкий, это премия за выход. Можно поискать цитаты тех кто тут нахваливал убиб. Подсказываю банк покупает нал в валюте у других банков, естественно убитый мотлох дешевле всего идет
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kuzmich
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:27
Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
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Economist
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:42
Economist написав:
Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
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lara_08
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:50
lara_08 написав: Economist написав:
Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
Касир "сині" здав в обмінку, в клієнту 1996
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Zochan
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:54
lara_08 написав:
Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
просп. Валерия Лобановского (Краснозвездный) 117,
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Economist
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Додано: Вів 22 сер, 2023 11:05
Подскажите, а в спортбанке онлайн можно открыть? Как называется депозит, куда клацать?
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nitsikys
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Додано: Вів 22 сер, 2023 11:17
nitsikys написав:
Подскажите, а в спортбанке онлайн можно открыть? Как называется депозит, куда клацать?
А вы подумали, как потом забирать будете. Тазик любит чисто своих клиентов. А Изя и Спорт их тоже Серёга любит, но на расстоянии.
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Игорь Алексеевич
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