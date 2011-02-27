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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:00

  Игорь Алексеевич написав:
  nitsikys написав:Подскажите, а в спортбанке онлайн можно открыть? Как называется депозит, куда клацать?
А вы подумали, как потом забирать будете. Тазик любит чисто своих клиентов. А Изя и Спорт их тоже Серёга любит, но на расстоянии.

Были проблемы со снятием?
nitsikys
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:22

  kuzmich написав:
  Сергей Пр написав:В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.

халявный курс всегда самый сладкий, это премия за выход. Можно поискать цитаты тех кто тут нахваливал убиб. Подсказываю банк покупает нал в валюте у других банков, естественно убитый мотлох дешевле всего идет

Зачем искать цитаты? Когда было за что хвалить - хвалили. Когда есть за что ругать - ругают.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:23

  lara_08 написав:
  Economist написав:Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.

Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?


так курс оптовый где 38.20 а где и 38.0 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А давно Приват курс 37,4532 предлагает?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:45

  striped написав:А давно Приват курс 37,4532 предлагает?

Недавно. И года не прошло. С 27 сентября 2022 года.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:03

  moveton написав:
  striped написав:А давно Приват курс 37,4532 предлагает?

Недавно. И года не прошло. С 27 сентября 2022 года.


да как-то отвык от каруселей, а Аккорд со своими плакатами про 37 долго радовал глаз - вот приватовский курс и подзабылся.
striped
 
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