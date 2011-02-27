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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:55
alex lem написав: Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются.
Ну як люди відказуються від 96-99 років папірців, то в такій ситуації можливо й забрати. А як в пятнах з ,,трупів,, та помальовані штампами, то хто зна...
Уверен там и таких нет. С пятнами, грязными, помятыми и т.д. можно поехать за границу, поменять там и отдохнуть всей семьей. Хоть повод будет расслабится, а не набивать сундук и дрожать потом над ним..))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:23
Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
халявный курс всегда самый сладкий, это премия за выход. Можно поискать цитаты тех кто тут нахваливал убиб. Подсказываю банк покупает нал в валюте у других банков, естественно убитый мотлох дешевле всего идет
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kuzmich
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Додано: Вів 22 сер, 2023 11:05
Подскажите, а в спортбанке онлайн можно открыть? Как называется депозит, куда клацать?
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nitsikys
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Додано: Вів 22 сер, 2023 11:17
nitsikys написав:
Подскажите, а в спортбанке онлайн можно открыть? Как называется депозит, куда клацать?
А вы подумали, как потом забирать будете. Тазик любит чисто своих клиентов. А Изя и Спорт их тоже Серёга любит, но на расстоянии.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:00
Игорь Алексеевич написав: nitsikys написав:
Подскажите, а в спортбанке онлайн можно открыть? Как называется депозит, куда клацать?
А вы подумали, как потом забирать будете. Тазик любит чисто своих клиентов. А Изя и Спорт их тоже Серёга любит, но на расстоянии.
Были проблемы со снятием?
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nitsikys
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:22
kuzmich написав: Сергей Пр написав:
В УБИБе (киевское отделение) сказали, что приезжайте, доллары есть, правда такие, что все от них отказываются. Ждем мол завоза, позванивайте... Еще и курс сделали такой, чтобы гривней не забирали... Как бы такой подход не стал всебанковской тенденцией, чтобы люди не забирали доллары... Правда, и нести же не будут.
халявный курс всегда самый сладкий, это премия за выход. Можно поискать цитаты тех кто тут нахваливал убиб.
Подсказываю банк покупает нал в валюте у других банков, естественно убитый мотлох дешевле всего идет
Зачем искать цитаты? Когда было за что хвалить - хвалили. Когда есть за что ругать - ругают.
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nord
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Додано: Вів 22 сер, 2023 13:25
Кто недавно заключал депо в Кредо, там действительно лимит выдачи 2400 дол в день? И еще вопрос: для старых клиентов до которого часа можно оформить депо?
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Oktawa
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Додано: Вів 22 сер, 2023 13:29
Oktawa написав:
Кто недавно заключал депо в Кредо, там действительно лимит выдачи 2400 дол в день? И еще вопрос: для старых клиентов до которого часа можно оформить депо?
1.Да
2.до 13-00
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lara_08
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Додано: Вів 22 сер, 2023 13:46
Хотів відкрити конверт-депо в УкрСибі, попередили, що після закінчення, на зняття валюти готівкою буде комісія 1,5%. Вибрав інший банк.
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olmyb
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:01
olmyb написав:
Хотів відкрити конверт-депо в УкрСибі, попередили, що після закінчення, на зняття валюти готівкою буде комісія 1,5%. Вибрав інший банк.
Этот банк всегда был замороченный. Лично обходил его десятой дорогой.
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